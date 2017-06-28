Омск, 28 июня, 2017, 13:56 — ИА Регнум. В Омской области спасатели помогли попасть в больницу роженице из села Хутор Усть-Ишимского района. В этом районе продолжаются противопаводковые работы, водой нарушено автотранспортное сообщение с 12 населёнными пунктами.

55.mchs.gov.ru Роженице из села, отрезанного водой, потребовалась срочная госпитализация

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 июня, в региональном главке МЧС, в селе Хутор под угрозой оказались жизнь и здоровье беременной женщины и её будущего ребенка. Медики обратились за помощью к спасателям, так как у сельчанки началась родовая деятельность. Ей требовалась срочная госпитализация в районную больницу, находящуюся в 30 км от села, отрезанного водой.

Спасатели проделали путь на автомобиле высокой проходимости по затопленной дороге, затем на лодке по воде. В районную больницу женщину доставили под присмотром медицинских работников. Вскоре на свет появилась девочка. Врачи заверили, что с матерью и ребёнком всё в порядке.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, это уже не первый подобный инцидент в Омской области, связанный с паводком. Ребёнка из села Большая Бича Усть-Ишимского района, которому потребовалась срочная медицинская помощь, также пришлось доставлять в больницу вплавь.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, в 2017 году от паводка в регионе пострадало 10 муниципальных районов. Региональное правительство выделило из резервного фонда на борьбу с паводком свыше 32 млн рублей.

Уровень воды в реках Иртыш и Ишим продолжает снижаться, на постах наблюдения критические отметки не превышены. По данным на среду, 28 июня, в зоне подтопления остаётся Усть-Ишимский район (четыре населённых пункта, 79 приусадебных участков).

Режим ЧС, введённый в регионе из-за паводка, будет отменён «в связи со стабилизацией паводковой обстановки».