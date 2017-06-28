Варшава, 28 июня, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Боевая граната взорвалась в одном из жилых многоэтажных домов в польском городе Варшава. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает TVN24.

Brighterkashmir.com Взрыв гранаты

Инцидент произошел утром в среду, 28 июня, на площадке у дверей одной из квартир.

Гранату обнаружили местные жители, которые вызвали сотрудников полиции и саперов. Перед обезвреживанием взрывного устройства из здания были эвакуированы жильцы многоэтажки.

«Граната сдетонировала во время обезвреживания», — отмечается в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.