В Варшаве в жилом доме взорвалась граната
Варшава, 28 июня, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Боевая граната взорвалась в одном из жилых многоэтажных домов в польском городе Варшава. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает TVN24.
Brighterkashmir.com
Взрыв гранаты
Инцидент произошел утром в среду, 28 июня, на площадке у дверей одной из квартир.
Гранату обнаружили местные жители, которые вызвали сотрудников полиции и саперов. Перед обезвреживанием взрывного устройства из здания были эвакуированы жильцы многоэтажки.
«Граната сдетонировала во время обезвреживания», — отмечается в сообщении.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.