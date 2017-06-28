Санкт-Петербург, 28 июня, 2017, 13:52 — ИА Регнум. В вопросе создания принципиально нового атомного ледокола «Лидер» спешка недопустима. Для успеха проекта нужно будет сначала оценить опыт эксплуатации атомных ледоколов типа «Арктика», которые строятся на Балтийском заводе Петербурга. Об этом сегодня, 28 июня, на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Atomic-energy.ru Ледокол проекта 10510 «Лидер»

Отвечая на вопрос о возможной финансовой схеме по строительству ледокола «Лидер», Рахманов подчеркнул, что сначала необходимо проработать все инженерные и технологические аспекты проекта, и только потом потом договариваться о формировании финансовой схемы для его постройки.

«Для Севморпути такая машина нужна. Однако «Лидер» должен сразу оказаться в руках опытных эксплуатантов», — сказал Разманов, добавив, что должна быть четко выстроена схема использования и загрузки такого мощного ледокола.

В этом смысле будет необходимо учесть будущий опыт работы ледоколов типа «Арктика», которые строятся в настоящее время на Балтийском заводе.

«Торопиться не надо!», — резюмировал глава ОСК, уточнив, что сроки реализации проекта «Лидер», а именно 2025 год, пока остаются неизменными.

Напомним, 15 июня на «Прямой линии» президент Владимир Путин, говоря о строительстве на Балтийском заводе ледоколов проекта 22 220 типа «Арктика», заявил:

К 2025 году должен появиться еще один ледокол, совершенно другого класса, в два раза более мощный чем те, о которых я сказал — в 120 мегаватт. Если эти колют лёд до трех метров толщиной, то для ледокола «Лидер» это будет вообще без ограничений. Это всё новейшие технологии, и балтийцы их осваивают очень быстро».

Он пообещал, что постройка четырех ледоколов типа «Арктика» и финансирование проекта «Лидер» будет обеспечено.