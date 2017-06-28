Чебоксары, 28 июня, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Первый вице-спикер Совета Федерации, экс-президент Чувашии Николай Федоров удостоен федеральной государственной награды. Ему присуждён «Орден Александра Невского». Такой же орден получит его коллега Владимир Бочков, представляющий в Совете Федерации Ивановскую область. Соответствующий указ подписал 27 июня президент России Владимир Путин.

Goznak.ru Орден Александра Невского

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, «Орден Александра Невского» присужден «за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Напомним, 27 июня в Чувашии на сессии Госсовета республики было принято решение о награждении орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» руководителя региона Михаила Игнатьева. Хотя ещё менее месяца назад он был удостоен указом президента Владимира Путина федеральной награды — «Ордена Почёта». Чувашские депутаты поясняли: за «высокие достижения и особые заслуги в государственной и общественно-политической деятельности, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики». Оппозиция расценила это как «худший подарок», который «выйдет боком».

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