Ереван, 28 июня, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Министр обороны Армении Виген Саркисян негативно относится к поставкам любого вооружения в Азербайджан. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 28 июня на пресс-конференции в Ереване, комментируя недавнюю поставку российского вооружения Азербайджану.

president.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Я неоднократно имел возможность отвечать на этот вопрос. В наших подходах ничего не изменилось. Поставки вооружения рассматриваю негативно, по одной простой причине: Азербайджан — непредсказуемое государство, из-за отсутствия механизмов общественного контроля. Степень агрессивности Баку зависит только от внутренних проблем, которые подчас не поддаются никакому анализу. И в этой связи поставки российского, израильского или турецкого вооружения чреваты серьезной опасностью и создают новые риски, тат как трудно предугадать кто в этой стране будет принимать решения, в том числе и в ближайшем будущем», — сказал глава Минобороны Армении.

«Если какое-нибудь должностное лицо в Армении когда-нибудь скажет вам, что он воодушевлён, что в Азербайджане появилось российское оружие, думаю, что он будет неоткровенен», — подчеркнул он.

Говоря о стратегическом партнерстве между Арменией и Россией, Саркисян отметил, что у Еревана есть своя программа сотрудничества с Москвой.

«Программа обусловленa стратегическим партнерством и союзническими отношениями военно-технического и военно-политического взаимодействия. Мы удовлетворены тем, как эта программа реализуется. Это очень амбициозная программа, которую мы периодически расширяем», — отметил Саркисян.

«Я должен отметить, что озвучиваемые нами в рамках этого диалога проблемы являются гораздо более долгосрочными и стабилизирующими, чем просто чем поставки той или иной партии оружия. Мы получаем вооружение, которое закупаем в РФ, а также в рамках военно-технического сотрудничества. Мы приобретаем оружие по внутрироссийским ценам, и это для нас важный рынок», — заявил Виген Саркисян.

Министерство обороны Азербайджана 24 июня распространило сообщение, согласно которому «в соответствии с межправительственным соглашением и в рамках успешно развивающегося военно-технического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией осуществлена плановая поставка новейшей военной техники».

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, прибывшая в порт Баку большая партия современного вооружения в ближайшее время будет направлена в прифронтовую зону.

В сообщении также уточняется, что поставка российской военной техники и вооружения в Азербайджан будет продолжена.

Хотя военное ведомство Азербайджана не называет поставленные Россией вооружения, но из опубликованных фотографий и видеоматериала становится ясно, что речь идёт о противотанковых ракетных комплексах Хризантема-С.

В 2017 г. это вторая партия российского вооружения, полученного Азербайджаном. 27 апреля Баку сообщил о поставках партии бронетранспортеров БТР-82А.

По данным стокгольмского Международного института по исследованию проблем мира (SIPRI), в 2011—2016 гг. Азербайджан приобрел в 20 раз больше оружия, чем Армения. Большую часть этого оружия Баку приобрел у России, в результате чего Азербайджан входит в пятерку стран с самым большим спросом на российское вооружение. На Азербайджан приходится 4% от общего объема российского военного экспорта.