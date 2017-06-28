Пекин, 28 июня, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Управление по борьбе с киберпреступностью при Министерстве общественной безопасности КНР опубликовало обновленный план реагирования на чрезвычайные ситуации в сети Интернет. Новый план предназначен для предотвращения массовых заражений компьютеров вредоносными программами, которые могут вызвать сбои в работе ключевых государственных объектов.

Freedesignfile.com Угрозы в киберпространстве

Согласно опубликованному плану, все чрезвычайные ситуации делятся на шесть типов, в том числе кибератаки частных лиц, а также вторжение в киберпространство со стороны третьих стран, пишет «Чжунго жибао».

Кроме того, была принята единая система предупреждения о возможной киберугрозе, разделенная на четыре уровня. При введении наивысшего уровня опасности компьютеры всех стратегических объектов должны быть немедленно отключены от глобальной сети.

В мае тысячи предприятий и частных лиц стали жертвами злоумышленников, распространивших вирус WannaCry, который блокировал работу платежных систем, а также привел к сбою в работе автозаправочных станций.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, кибератака вируса-вымогателя Petya началась с Украины, заявляют специалисты антивирусной лаборатории ESET.