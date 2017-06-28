Рига, 28 июня, 2017, 13:28 — ИА Регнум. От распространения вируса Petya в Латвии пострадали сети магазинов средней величины, заявил заместитель руководителя учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert. lv Варис Тейванс, сообщает LETA.

Freedesignfile.com Угрозы в киберпространстве

По словам Тейванса пострадали отдельные предприятия — информации о пострадавших частных лицах пока нет, но число жертв еще может увеличиться, допускает Тейванс.

В свою очередь представитель Службы регулирования связи Литвы Ритис Райнис заявил, что 27 июня распространяющийся по Европе вирус Petya, добрался до Литвы — поступили несколько сообщений об обнаружении этого вируса.

«Это разновидность вируса WannaCry. Мы в Литве получили несколько сообщений и проводим их расследования», — сообщил Райнис.

Напомним, вирус Petya распространился на Украине 27 июня. От кибератаки пострадали Нацбанк Украины, «Ощадбанк», «Укрэнерго», «Днепроэнерго» и другие объекты. Вирус шифрует файлы пользователей и требует $300 для расшифровки.