Москва, 28 июня, 2017, 13:21 — ИА Регнум. В бюджеты регионов с 2018 года будет направляться один рубль акциза с литра автомобильного топлива. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в Совфеде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Президент поставил задачу, чтобы большая часть акцизов зачислялась именно в региональные дорожные фонды. И дал поручение, чтобы рубль акцизов передать в следующем году в бюджеты субъектов РФ на формирование их дорожных фондов», — сказал Силуанов.

Ранее было принято решение увеличить акцизы на нефтепродукты и зачислять «это увеличение» не в дорожные фонды, а на общую сбалансированность федерального бюджета, напомнил министр.