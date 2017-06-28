Симферополь, 28 июня, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Депутаты крымского парламента одобрили ряд проектов постановлений по отчуждению из республиканской собственности 43-х новых квартир в Ялте, которые ранее были национализированны как собственность структур, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

В частности документ предусматривает отчуждение из республиканской собственности квартир в доме №8 на улице Руданского в Ялте, общая стоимость которых составляет 174,68 млн рублей.

Элитную недвижимость планируют продать на аукционе. Предполагается, что начальная стоимость квадратного метра стартует с отметки — 55 тыс. рублей.

«Принятие постановления позволит выполнить государственному автономному учреждению распорядительной дирекции плановые показатели неналоговых поступлений в бюджет и осуществить погашение вкладчикам денег», — отмечала ранее во время презентации проекта заместитель министра имущественных и земельных отношений Оксана Лахина.

Отметим, что рыночная стоимость квадратного метра в таких квартирах составляет от 88 тыс. до 300 тыс. рублей.

Помимо этого, крымские законодатели уже поддержали аналогичную процедуру в адрес пяти автозаправочных станций общей стоимостью 83,2 млн рублей и недвижимого имущества в Керчи на 19,8 млн рублей.

Все средства от продажи недвижимости должны пойти на погашение вкладов крымчан в украинских банках.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главы РК Сергея Аксёнова, власти республики уже продали 30% активов украинского олигарха Игоря Коломойского и выплатили вкладчикам «Приватбанка» 1,8 млрд рублей.

В Крыму были национализированы десятки объектов, ранее принадлежавших Игорю Коломойскому, включая офисы «Приватбанка», автозаправки и крупнейшие санатории. По оценкам некоторых экспертов, олигарх потерял в Крыму около 2 млрд долларов.

В 2016 году Крым продал шесть объектов бывшего имущества Коломойского. Самым крупным из объектов стал санаторий «Форос», стоимость которого составила 1,5 млрд рублей. Теперь вкладчики «Приватбанка» в Крыму получают средства сверх гарантированных государством за счет продажи имущества кредитной организации и самого бизнесмена.