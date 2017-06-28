Иркутск, 28 июня, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Главные события Иркутской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Лесной пожар

Выборы останутся «непрямыми»

Законодательное собрание Иркутской области сегодня, 28 июня, отклонило законопроект о возвращении прямых выборов мэра Иркутска. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном парламенте.

С инициативой о возвращении прямых выборов выступали депутаты-члены фракции КПРФ. Соответствующим законопроектом предлагалось установить в качестве единственного способа избрания глав муниципальных образований Приангарья прямые выборы. Для этих целей предлагалось исключить положения, ограничивающие действие данной нормы в Иркутске, а также признать утратившей силу статью, регулирующую особый порядок избрания главы Иркутска.

По словам председателя комитета по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении Бориса Алексеева, действующий способ избрания главы не может расцениваться как ограничение избирательных прав граждан, поскольку он основан на нормах федерального законодательства, и его законность подтвердил Конституционный суд РФ.

По итогам голосования данный законопроект был отклонен.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения КПРФ, 27 июня в Иркутске состоялся митинг под лозунгом «Вернём Иркутску выборы мэра!».

«На площади перед дворцом спорта «Труд» собрались активисты КПРФ, представители других общественных организаций, просто горожане», — говорится в сообщении Иркутского ОК КПРФ. Впрочем, количество пришедших на акцию протеста не уточняется.

«В 2014 году, когда мы избирали депутатов Думы Иркутска, никто не предупреждал, что из числа этих депутатов будут избирать мэра, люди не давали им таких полномочий. Поэтому мы утверждаем, что операция по отмене прямых выборов мэра — это обман иркутян», — заявила депутат Законодательного собрания от КПРФ Ольга Носенко.

Также Носенко сказала, что инициативная группа собрала более 16 тысяч подписей в поддержку возвращения выборов мэра и референдума по этому вопросу.

Добавим, в резолюции, которую приняли участники митинга, в том числе, прописано требование «заклеймить позором депутатов Законодательного собрания», «принявших неправовое решение».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее парламентарии Иркутской области на сессии не одобрили проведение референдума о прямых выборах мэров в регионе.

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Вопрос, который инициативная группа депутатов от КПРФ предложила вынести на всеобщее голосование, звучал так: «Согласны ли вы, чтобы в Иркутской области был принят закон Иркутской области, предусматривающий избрание глав всех муниципальных районов, городских округов на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». И областной парламент должен был определить, соответствует ли законодательству формулировка вопроса, предлагаемого для регионального голосования.

Борис Алексеев тогда заявил, что реальные пределы действия обсуждаемого вопроса ограничены одним муниципальным образованием (Иркутском — прим. ИА REGNUM ) и не затрагивают остальную территорию Иркутской области. Поэтому предложенный инициативной группой вопрос «не представляется возможным считать имеющим государственное значение», отметил он, добавив, что «только вопросы государственного значения могут быть вынесены на референдум». Необходимого количества голосов по итогам голосования не набралось ни «за», ни «против». Соответственно, решение по этому вопросу посчитали не принятым.

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По мнению политолога Сергея Шмидта, нынешний состав Заксобрания все-таки должен вернуть Иркутску выборы мэра, чтобы «перед будущими выборами в Заксобрание, которые пройдут в 2018 году, не дарить такой лакомый кусок повестки своим оппонентам».

«Я полагаю, что в Законодательном собрании это понимают, я почти в этом уверен. Но возвращать выборы мэра должны именно они — депутаты Заксобрания, в котором большинство принадлежит «Единой России», чтобы это выглядело как их свободная самостоятельная инициатива, а не как реакция на предложение коммунистов», — сказал ранее политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, выборы мэра областного центра были отменены в 2014 году.

Скандал вокруг расселения

В отношении подрядчика, который строит жилье в городе Братске по программе расселения аварийного фонда, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил зампред правительства области Руслан Болотов в ходе видеоселекторного совещания, которое провел заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 июня, в правительстве Иркутской области, компания «СтройСпецГруп» возводит в Братске 15 блок-секций, и темпы строительства — «ниже остальных организаций». К настоящему времени, по информации областных властей, по всем объектам работы выполнены примерно на четверть, тогда как финансирование работ подрядчик получил уже в районе 90%.

«У вас гигантский объём аварийного жилья, значительный объём которого расселяется без финансирования из федерального центра. Братск — это болевая точка в этом смысле. 1 сентября никто не отменял, но если есть форс-мажор и реальная ситуация, мы готовы убедить правительство РФ дать некоторое время, чтобы переселить людей в качественное, подчёркиваю, жильё. Ну, а те лица, которые авансируют строительство объектов в таких объёмах и при низкой готовности — здесь точно нужно внимательно смотреть за законностью действий должностных лиц как заказчика», — прокомментировал Андрей Чибис.

По словам Болотова, в Братске для ускорения темпов строительства «задействованы все механизмы — как организационно-производственные, так и финансовые».

«Будем стремиться к тому, чтобы к сентябрю по максимуму работы выполнить, но понимаем, что в Братске по данной организации имеем серьёзные риски. Кроме того, проблемным остается поселок Магистральный — там сейчас совместно с прокуратурой отрабатываются возможные пути выхода из сложившейся ситуации, позволяющие достроить те дома, по которым первоначальный подрядчик не исполнил свои обязательства», — отметил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства обнародовал информацию о том, что реализация программы переселения из аварийного жилья в Братске находится под угрозой срыва. По данным Фонда, в 2013 — 2016 годах Приангарью для реализации программы переселения предоставили финансовую поддержку в объёме более 6,6 млрд рублей. Из этих денег городу Братску досталось 2,5 млрд рублей — 38% от общего объёма средств.

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До 1 сентября 2017 года в городе необходимо было расселить 132,2 тыс. кв. метров аварийных жилых помещений, в которых проживают 8,4 тыс. человек. Из них по состоянию на декабрь 2016 года было расселено лишь 10%.

Что касается Иркутской области в целом, то объём аварийного жилищного фонда, который необходимо ликвидировать в регионе, составляет почти 554 тыс. кв. м (в нём проживают около 33 тыс. человек). На сегодняшний день в области расселено 375,4 тыс. кв. м аварийного жилья и переселено 21,9 тыс. человек.

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Борьба с огнём

В Иркутской области режим ЧС в лесах введён на территории двух сельских поселений — Быстринского и Маритуйского (Слюдянский район). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона сегодня, 28 июня.

На территории всей области режим ЧС в лесах установлен с 21 июня. Кроме того, продолжает действовать региональный режим ЧС, введенный 28 апреля. В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки накануне снят режим ЧС в лесах в Усть-Илимском районе.

По данным облправительства, за минувшие сутки на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 15 пожаров на общей площади 7902 га, покрытых лесом, и 15,5 га редколесья. В локализованном состоянии на землях гослесфонда на утро 28 июня перешло семь пожаров общей площадью 739 га, покрытых лесом, и 275 га редколесья. Ещё один локализованный очаг площадью 134 га находится на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Слюдянском районе.

Всего на землях лесного фонда Приангарья действовало 34 пожара на общей площади 15 021 га, покрытый лесом, 496,5 га редколесья и 3402 нелесных гектара. Ещё три возгорания общей площадью 7400 га действовало на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Качугском районе. Ещё один очаг на 180 га, покрытых лесом, и 30 га редколесья был зарегистрирован в Нижнеудинском военном лесничестве на территории Чунского района.

В зоне постоянного космического наблюдения находятся 12 пожаров. Общая площадь этих возгораний составляет 17 878 лесных гектаров, 15 899 га редколесья и лесотундры. Решение их не обслуживать принято областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Всего с лесными пожарами в регионе 28 июня боролись 1185 человек, применявших 245 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг, доставку личного состава и грузов осуществляли три самолета Ан-2, пять — CESSNA-172, один — Як-18, пять вертолетов Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 66 с половиной часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за сутки, 25 июня, ликвидировали 31 лесной пожар на общей площади 125 тыс. га.

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