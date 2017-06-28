Майкоп, 28 июня, 2017, 13:03 — ИА Регнум. В Адыгее разоблачили предателя Родины, долгие годы считавшегося ветераном Великой Отечественной войны. 96-летний житель аула Блечепсин Али Кунов, бывший учитель немецкого языка, был единственным оставшимся в живых ветераном в этом селе, его приглашали на встречи с молодежью, чествовали по праздничным датам, благодарили за то, что в тяжелых боях завоевывал Победу.

Группа коллаборационистов Северокавказского полка СС у могилы своего подельника. Северная Италия, 1945 г

Однако оказалось, что ветеран — оборотень. Как установили в управлении Федеральной службы безопасности РФ по Краснодарскому Краю, Али Кунов, 1921 года рождения, уроженец аула Блечепсин, в сентябре 1942 года добровольно поступил на службу в Северо-Кавказский национальный легион немецкой армии. Новобранец принял присягу на верность германскому правительству и принимал участие в боях против Красной армии, сообщает 8772.ru — «Майкопский городской портал».

В 1946 году Кунов был осуждён Военным трибуналом Махачкалинского гарнизона по статье об измене Родине на 10 лет лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. В соответствии со статьей 4 закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» Кунов реабилитации не подлежит.

Однако, спустя годы бывший военный преступник обманным путем получил статус ветерана Великой Отечественной войны. Эту несправедливость, как пишет портал Юга.ру, обнаружила уроженка аула Нурихан Киярова, которая собирала архивные данные и свидетельства жителей села для книги «Пою тебя, Блечепсин!».

По инициативе Кияровой Гиагинский и Кошехабльский райвоенкомат организовал проверку. По ее результатам стало известно, что пять жителей аула Блечепсин выступали пособниками фашистов на оккупированной территории Адыгеи. После окончания войны все они были осуждены и отбыли сроки наказания. Однако, есть сведения о том, что среди жителей аула были еще 16 человек, которые подозреваются в измене Родине, в настоящее время из них не осталось в живых никого, однако работа по установлению фактов измены продолжается.

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Лже-ветерану Али Кунову было предложено добровольно сдать удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, орден Отечественной войны II степени, медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг» и удостоверения к этим наградам.

Также военкомат направил письмо в управление пенсионного фонда России в Кошехабльском районе Адыгеи с просьбой рассмотреть вопрос о приостановке выплаты Али Кунову второй пенсии как участнику Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ауле Блечепсин Кошехабльского района Адыгеи было выявлено, что на памятнике участникам Великой Отечественной войны наряду с именами героев, погибших или пропавших без вести во время войны, высечены имена предателей Родины, полицаев, членов Северо-Кавказского национального легиона немецкой армии.

Такая чудовищная ошибка была допущена еще в 2015 году при реконструкции мемориала. Однако устранить ее местные власти удосужились только в 2017 году в преддверии Дня Победы после вмешательства военного комиссариата республики и по требованию общественности.