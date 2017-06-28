Анкара, 28 июня, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Полиция Турции задержала четырех человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает 28 июня Anadolu.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Управление безопасности Турции в своем заявлении подтвердило факт ареста, подчеркнув, что он произошел во время спецоперации на юго-востоке страны.

По утверждению управления безопасности в городе Шанлыурфа, арестованные незаконно пересекли границу с Сирией и планировали осуществить террористический акт на территории Турции.

У задержанных было изъято оружие и взрывчатые вещества, правоохранительные органы утверждают, что арестованные планировали ликвидировать руководителей правящей партии «Справедливости и развития».

Рабочая партия Курдистана считается террористической организацией в Турции, она ведет активную борьбу с правительством за автономию в составе государства.

Напомним, ранее 28 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности возобновления военной операции на территории Сирии, в целях помешать курдам создать собственное государство на данной территории.