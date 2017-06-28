Москва, 28 июня, 2017, 12:44 — ИА Регнум. «Сотрудники Кафедры конституционного и административного права НИУ ВШЭ отказываются участвовать в мероприятиях, которые проводит МГЮА», — говорится в сообщении.

Aftershock.news Восстановленная памятная доска И.В.Сталину в МГЮА

Отмечается, что причиной такого решения стала установка мемориальной доски советскому лидеру Иосифу Сталину в здании МГЮА.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в фильме американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» призвал избегать «излишней демонизиации» Сталина, поскольку это бьет по СССР и России.

Кроме того, жители России признали Иосифа Сталина самым выдающимся деятелем всех времен и народов, отдав ему 38% голосов поддержки в опросе, который был проведен «Левада-центром».