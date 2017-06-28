Проект неатомной подлодки пятого поколения создан в РФ
Санкт-Петербург, 28 июня, 2017, 12:38 — ИА Регнум. «Аванпроект перспективной неатомной подлодки пятого поколения разработки ЦКБ «Рубин» уже создан, идет согласование задания на разработку технического проекта корабля», — приводит слова Пономарева Russia Today.
Представитель ОСК отметил, что сроки начала строительства определятся по завершении технического проектирования.
Отметим, что Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» находится в Санкт-Петербурге.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня в Санкт-Петербурге начал работу восьмой Международный военно-морской салон (MBMC-2017). У причалов MBMC-2017 будут представлены около 50 кораблей, катеров и судов из состава Военно-морского флота, Пограничной службы ФСБ и предприятий-участников салона.