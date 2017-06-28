Санкт-Петербург, 28 июня, 2017, 12:38 — ИА Регнум. «Аванпроект перспективной неатомной подлодки пятого поколения разработки ЦКБ «Рубин» уже создан, идет согласование задания на разработку технического проекта корабля», — приводит слова Пономарева Russia Today.

ЦКБ «Рубин» Неатомная подводная лодка

Представитель ОСК отметил, что сроки начала строительства определятся по завершении технического проектирования.

Отметим, что Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» находится в Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня в Санкт-Петербурге начал работу восьмой Международный военно-морской салон (MBMC-2017). У причалов MBMC-2017 будут представлены около 50 кораблей, катеров и судов из состава Военно-морского флота, Пограничной службы ФСБ и предприятий-участников салона.