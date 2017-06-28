Рыбинск, Ярославская область, 28 июня, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Расчеты за теплоэнергию и горячую воду в Рыбинске Ярославской области, которые поставляет МУП «Теплоэнерго», будет осуществлять АО «ЯрОблЕИРЦ». Информация об этом размещена на официальном сайте государственных закупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Единственного конкурента «ЯрОблЕИРЦ» — НАО «Расчетно-кассовый центр» сняли с конкурса из-за ошибки в конкурсной документации. При этом НАО «РКЦ» предложило цену в два раза меньше — 8,3 млн рублей, в то время как предложение «ЯрОблЕИРЦ» совпадает с начальной ценой конкурса — 16,5 млн.

Конкурс был признан несостоявшимся, контракт решено заключить с единственным поставщиком — «ЯрОблЕИРЦ» по предложенной им цене. Конкуренты единого расчетного центра считают основания снятия с конкурса надуманными и намерены обратиться в антимонопольную службу.

«Нас сняли с конкурса за то, что мы указали, что являемся субъектом малого и среднего предпринимательства. Нам сказали, что в реестре таких субъектов наша организация отсутствует. Но она и не может там присутствовать, поскольку в настоящий момент в этом реестре вообще нет акционерных обществ, которым мы являемся, они будут туда заносится только начиная с августа. Не говоря уже о том, что статус субъекта малого и среднего предпринимательства вообще не является существенным условием проводимого конкурса. Мы видим, что разные муниципальные организации проводят конкурсные процедуры, в которых побеждает «ЯрОблЕИРЦ», не допуская конкурентов по различным формальным основаниям. В Переславле МУП «Спектр» отказало нам, так как якобы документы оформлены не по ГОСТу», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор НАО «Расчетно-кассовый центр» Ольга Ломоносова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, перевести все коммунальные платежи региона в АО «ЯрОблЕИРЦ» планирует правительство Ярославской области. В Рыбинске эксперимент начался в мае. Пока компания имеет в городе лишь один офис, из-за ошибок в квитанциях в офисе возникли очереди, что привело к недовольству жителей.

Аналогичный конкурс на услуги расчетно-кассового обслуживания проводит ОАО «Ярославльводоканал», его результаты будут известны в конце июля. Региональный фонд капремонта конкурс уже провел, его также выиграл «ЯрОблЕИРЦ», жалоба «РКЦ» в ФАС осталась без удовлетворения, но компания подала судебный иск. Ряд частных управляющих компаний области пока отказываются заключить договор с единым оператором, что сдвинуло первоначальные планы региональных властей по внедрению «ЯрОблЕИРЦ» в качестве единого оператора по работе с коммунальными платежами региона.