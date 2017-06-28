Петрозаводск, 28 июня, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Кроме того, одного подростка подвергли штрафу по ст. 20.3 КоАП РФ — за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. «Вилка» штрафов по этой статье — от одной до двух тысяч рублей. Полиция решит, ставить всех четверых беломорчан на профилактический учет в ПДН или нет, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Karelinform.ru Малолетние вандалы

Одновременно Следственный комитет Карелии начал доследственную проверку по факту осквернения памятника «Сынам и дочерям Татарстана и Карелии, защитникам Отечества 1941−1945».

«В правоохранительные органы города Беломорска обратился местный житель с заявлением о том, что группа несовершеннолетних осквернила этот памятник», — говорится в официальном релизе регионального Следкома.

Напомним, речь идет о скандальном случае, когда компания подростков сфотографировалась в вызывающих позах на памятнике защитникам Отечества 1941−1945 гг. Один из несовершеннолетних, взобравшись на монумент с ногами, вскинул руку в нацистском приветствии. Когда фото было опубликовано в социальной сети, под ним появился один из комментариев — местный старшина полиции Алексей Геккин назвал подростков «моральными инвалидами». Мать одного из несовершеннолетних написала заявление в полицию об оскорблении своего сына. Теперь стражу порядка грозит дисциплинарное взыскание. В ответ по всей стране стражи порядка инициировали флешмоб «ЛёшаПрав» — полицейские из разных регионов страны фотографировались и выкладывали снимки в сеть под соответствующим хэштегом. «Проводится доследственная проверка, в ходе которой следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение», — сказано в пресс-релизе Следственного комитета Карелии.