Бишкек, 28 июня, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали в аэропорту «Манас» гражданина Киргизии, пытавшегося ввезти в страну крупную партию золотых украшений и драгоценных камней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Gknb.gov.kg Государственный комитет национальной безопасности Киргизии

Отмечается, что у задержанного контрабандиста конфисковали ювелирные изделия из золота 585-й пробы и драгоценные камни общим весом около 12 кг 368,5 г. Стоимость изъятого превышает 27 млн сомов (31,59 млн рублей по текущему курсу).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Контрабанда» и «Злоупотребление должностным положением». Задержанный водворен в следственный изолятор ГКНБ.

ИА REGNUM напоминает, что только за последний год в аэропорту «Манас» столицы Киргизии дважды задерживали контрабандистов с крупными партиями золотых ювелирных изделий: в первом случае гражданка Казахстана прятала более 328 г золотых украшений в нижнем белье, во втором — киргизстанка аналогичным образом пыталась провезти 1 кг 850 г ювелирных изделий из золота. Обе пассажирки следовали рейсом «Стамбул — Бишкек».