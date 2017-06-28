Атланта, США, 28 июня, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Американские ученые завершили первую фазу клинических испытаний пластыря-вакцины против гриппа. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The Lancet.

(сс) ElasticComputeFarm Пластырь

С помощью нового метода ученые из университета Эмори надеются помочь большему числу людей пройти иммунизацию против гриппа.

Принцип действия пластыря-вакцины заключается в том, что на его липкой стороне располагаются сотни микроигл, содержащих препарат для иммунизации. Микроиглы проникают в верхний слой кожи и растворяются, вводя вакцину.

По словам ученых, преимуществом нового метода является отсутствие боли при вакцинации. Как показали результаты эксперимента с участием ста добровольцев, использование пластыря является менее болезненным, чем уколы.

У некоторых пациентов при этом наблюдались такие побочные эффекты, как покраснение или зуд в месте применения пластыря. Однако, как утверждают ученые, эти симптомы улучшались в течение нескольких дней.

Разработчики также сообщили, что пластырь не нужно хранить в холодильнике в отличие от стандартных вакцин. Это может сыграть положительную роль при применении нового метода в развивающихся странах.

Тем не менее, ученым предстоит еще провести другие масштабные исследования прежде, чем их пластырь-вакцина получит разрешение для широкого применения.