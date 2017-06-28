Порошенко: «Украинской конституционной мысли более 300 лет»
Киев, 28 июня, 2017, 12:06 — ИА Регнум. В ближайшее время Украина завершит реформирование Конституции и судоустройства. Об этом 28 июня президент Украины Петр Порошенко заявил на мероприятии возле памятника украинскому гетману Филиппу Орлику, посвященному Дню Конституции Украины, передает ИА REGNUM.
«В прошлом году я предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию для обеспечения восстановления правосудия. Я очень благодарен парламентским коллегам за то, что мои предложения были поддержаны. Я горжусь, что европейские стандарты независимости, беспристрастности, правовой определенности, равенства, открытости были поддержаны конституционным большинством голосов депутатов парламента. И сейчас реформа, стартовавшая по изменениям в Конституцию год назад, продолжается», — сказал Порошенко.
Он выразил надежду, что депутаты Рады примут президентские поправки в Конституцию, которые предполагают снятие депутатской неприкосновенности. «Соответствующий мой законопроект изменений в Конституцию готов. Он требует политической воли от народных депутатов — раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины. Так же, как мы сняли неприкосновенность с судей. Еще раз подчеркиваю, что я надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующие решения. Ведь среди них, наверное, нет ни одного, кто бы ни обещал отмены этой неприкосновенности в своих избирательных программах», — напомнил Порошенко.
По его словам, в ближайшее время заработает Верховный суд. «На днях завершается конкурс в Верховный Суд, для успешной деятельности которого потребуется не только то, что мы уже сейчас имеем — в открытом прямом эфире кандидаты сдавали экзамены на профессионализм, составляли электронные декларации, проходили испытания на детекторе лжи… И сегодня этот конкурс находится на завершающем этапе. Но он требует новых процессуальных норм и правил. И я очень надеюсь, что в ближайшее время Верховная рада примет во втором чтении соответствующие законопроекты, и мы будем иметь полную перезагрузку Верховного Суда Украины, который обеспечит независимость, беспристрастность права. Старт роботы Высшего суда в системе судоустройства является нашим главным приоритетом на ближайшие дни и месяцы. Почему это так важно? Резонансные дела, решительные действия по борьбе с коррупцией, которые сейчас демонстрируют Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро, напоминают всем нам о таком анахронизме как депутатская неприкосновенность», — сказал Порошенко.
Он сообщил, что сегодня Украина прощается с Российской империей и воссоединяется с «европейским домом». «Украинской конституционной мысли более 300 лет. И Украинцы сквозь века пронесли понимание важности равных прав, демократического строя и ответственности власти. И именно такое государство мы создаем сейчас. Мы возвращаемся наконец к европейскому дому. Через завершение процедуры ратификации соглашения об ассоциации с Европейским союзом, через то, что 11 июня Украина, наконец, получила безвиз, не просто как право безвизовых путешествий в ЕС, а как окончательное «прощай» Российской империи. И мы воссоединяемся с семьей, частью которой были веками», — сказал президент.
Напомним, 28 июня 2017 года исполняется 21 год Конституции Украины. В Киеве проходят торжественные мероприятия, в которых принимают участие президент Порошенко, народные депутаты Украины первого, второго и нынешнего созывов, представители дипломатического корпуса, духовенства, общественности, молодежи. Традиционно в этот день во всех населенных пунктах Украины пройдут народные гулянья, концерты, спортивные акции и другие развлекательные мероприятия.