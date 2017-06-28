Киев, 28 июня, 2017, 12:06 — ИА Регнум. В ближайшее время Украина завершит реформирование Конституции и судоустройства. Об этом 28 июня президент Украины Петр Порошенко заявил на мероприятии возле памятника украинскому гетману Филиппу Орлику, посвященному Дню Конституции Украины, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Древние Укры

«В прошлом году я предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию для обеспечения восстановления правосудия. Я очень благодарен парламентским коллегам за то, что мои предложения были поддержаны. Я горжусь, что европейские стандарты независимости, беспристрастности, правовой определенности, равенства, открытости были поддержаны конституционным большинством голосов депутатов парламента. И сейчас реформа, стартовавшая по изменениям в Конституцию год назад, продолжается», — сказал Порошенко.

Он выразил надежду, что депутаты Рады примут президентские поправки в Конституцию, которые предполагают снятие депутатской неприкосновенности. «Соответствующий мой законопроект изменений в Конституцию готов. Он требует политической воли от народных депутатов — раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины. Так же, как мы сняли неприкосновенность с судей. Еще раз подчеркиваю, что я надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующие решения. Ведь среди них, наверное, нет ни одного, кто бы ни обещал отмены этой неприкосновенности в своих избирательных программах», — напомнил Порошенко.

По его словам, в ближайшее время заработает Верховный суд. «На днях завершается конкурс в Верховный Суд, для успешной деятельности которого потребуется не только то, что мы уже сейчас имеем — в открытом прямом эфире кандидаты сдавали экзамены на профессионализм, составляли электронные декларации, проходили испытания на детекторе лжи… И сегодня этот конкурс находится на завершающем этапе. Но он требует новых процессуальных норм и правил. И я очень надеюсь, что в ближайшее время Верховная рада примет во втором чтении соответствующие законопроекты, и мы будем иметь полную перезагрузку Верховного Суда Украины, который обеспечит независимость, беспристрастность права. Старт роботы Высшего суда в системе судоустройства является нашим главным приоритетом на ближайшие дни и месяцы. Почему это так важно? Резонансные дела, решительные действия по борьбе с коррупцией, которые сейчас демонстрируют Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро, напоминают всем нам о таком анахронизме как депутатская неприкосновенность», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что сегодня Украина прощается с Российской империей и воссоединяется с «европейским домом». «Украинской конституционной мысли более 300 лет. И Украинцы сквозь века пронесли понимание важности равных прав, демократического строя и ответственности власти. И именно такое государство мы создаем сейчас. Мы возвращаемся наконец к европейскому дому. Через завершение процедуры ратификации соглашения об ассоциации с Европейским союзом, через то, что 11 июня Украина, наконец, получила безвиз, не просто как право безвизовых путешествий в ЕС, а как окончательное «прощай» Российской империи. И мы воссоединяемся с семьей, частью которой были веками», — сказал президент.

Напомним, 28 июня 2017 года исполняется 21 год Конституции Украины. В Киеве проходят торжественные мероприятия, в которых принимают участие президент Порошенко, народные депутаты Украины первого, второго и нынешнего созывов, представители дипломатического корпуса, духовенства, общественности, молодежи. Традиционно в этот день во всех населенных пунктах Украины пройдут народные гулянья, концерты, спортивные акции и другие развлекательные мероприятия.