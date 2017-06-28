Москва, 28 июня, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Вылетевший на Кубу пассажирский Boeing 767−300 чартерной авиакомпании AzurAir благополучно приземлился в аэропорту Домодедово, сообщают «Вести».

Александр Маркин Перрон международного аэропорта Домодедово

Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета после отказа одной из систем автоматизации. Снижение и посадка прошли в штатном режиме.

Пассажиры, которые должны были улететь на Кубу в 2:00 мск, отправятся на курорт резервным бортом авиакомпании, его уже готовят к рейсу.

Вылет неисправного борта был отложен до 8:11 мск, а затем самолет вернулся из-за отказа системы наддува кабины пилотов.

Резервный самолет отправится с пассажирами на курорт Варадеро в 14:30 мск, сообщили в авиакомпании.