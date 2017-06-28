Ярославль, 28 июня, 2017, 11:50 — ИА Регнум. В Ярославле появится автобус-ресторан на 25 посадочных мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Ярославль

С инициативой пустить такой автобус выступил предприниматель Сергей Исаенков. В ресторан переоборудован автобус «Scania» 1964 года выпуска. Он будет рассчитан на 25 посадочных мест, а интерьер будет и оформлен в стиле 70−80 годов.

В ресторане будут официанты, а меню будет соответствовать на 70% обычному ресторану. В нем не будет первых блюд, поскольку это неудобно в условиях «автообеда», а упор сделают на салаты, вторые блюда быстрого приготовления и десерты.

«Автобус-ресторан будет начинать свой маршрут в центре города, чтобы люди могли посмотреть достопримечательности Ярославля, а потом поедет, скорее всего в спальные районы, чтобы люди могли успеть съесть свой обед. Пока рассматриваем маршрут из центра в Брагино и обратно. Остановок автобус делать не будет», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Автобусы-рестораны есть во многих странах мира. В Англии, Шотландии, Австралии, Германии, Испании, Италии. В Париже есть туристический автобус-ресторан под названием Bustronome. В стоимость поездки и обеда входит аудиогид, из которого можно узнать о достопримечательностях. Поездка и обед с вином стоят от 85 евро. В Ярославле предполагают сделать стоимость обеда в автобусе-ресторане доступной для большинства ярославцев.