Минск, 28 июня, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Документ с призывом приостановить строительство БелАЭС приняла 27 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), сообщает 28 июня «Хартия 97».

(сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

В документе ПАСЕ указывает на некоторые «позитивные шаги» в действиях правительства Белоруссии в отношении «прав человека», однако также отмечает, что «позитивные тенденции к большей международной открытости» Белоруссии были подорваны «эскалацией насилия» в республике весной 2017 года.

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В то же время ПАСЕ приняла поправку, которая призывает приостановить строительство БелАЭС, хотя некоторые парламентарии утверждали, что это никак не относится к нарушениям прав человека. Поправка была предложена литовскими депутатами и была принята 34 членами ассамблеи против 21.

В поправке указывается, что строительство БелАЭС следует приостановить из-за «многочисленных нарушений в области безопасности», «крупных инцидентов при строительстве» и «неуважения к международным стандартам ядерной безопасности».

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Напомним, против строительства БелАЭС активно выступают Польша и Литва, заявляя, что существующих двух реакторов в Белоруссии и так «слишком много», и к тому же БелАЭС «небезопасна» со всех точек зрения.

Иного мнения придерживается Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чья миссия инспектировала БелАЭС с 16 по 20 января 2017 года. Согласно заключению инспектирующего органа, строительство атомной электростанции отвечает всем требованиям безопасности.