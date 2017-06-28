Москва, 28 июня, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Группа «Газпрома», которая планирует в ближайшее время продать доли в компаниях Bosphorus gas и Promak, может покинуть турецкий внутренний рынок, приняв на себя роль сугубо экспортера голубого топлива. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Так, по данным источников, «Газпромбанк» выходит из компании Promak, которой принадлежит 60% в двух импортерах газа из РФ в Турцию — Enerco и Avrasya. Учитывая планы «Газпрома» продать свой актив в компании Bosphorus gas, группа уже в 2017 г. может полностью покинуть рынок Турции.

Источники газеты отмечают, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

«Монополия до сих пор рассматривает варианты реанимации сбытового бизнеса в Турции, несмотря на стагнацию рынка и непростые отношения с властями», — говорится в сообщении.

Издание полагает, что уход с турецкого рынка может усилить переговорную позицию «Газпрома» в ценовых спорах с Анкарой, поскольку российская компания уже не будет прямо заинтересована в сохранении рентабельности сбытового бизнеса.

«Сейчас «Газпром» находится в арбитраже абсолютно со всеми турецкими клиентами — как с государственной Botas, так и с частными импортерами», — говорится в сообщении.