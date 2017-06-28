Москва, 28 июня, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Рост цен на нефть продолжается уже пятый день. С 44,50 доллара за баррель цены выросли почти до 47. Слабость доллара на глобальном рынке, где индекс DXY потерял за последние сутки больше 1%, поддерживала коррекционный процесс в нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

lalabell68 Нефтяная вышка

Однако, по его мнению, «все больше фундаментальных факторов говорят о том, что уже скоро может возобновиться процесс снижения цен. Ливия, Нигерия и Иран продолжают повышать добычу».

«В ОПЕК заявляют, что не собираются рассматривать вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти. В США сланцевые компании, несмотря на снижение цен на нефть (WTI уже упал к 43−44 долларам), увеличивают активность, открывают буровые и наращивают добычу нефти. Данные Американского института нефти снова показывают рост запасов нефти и бензина», — пояснил Богданов.

«Поэтому в ближайшее время можно ожидать, что цены на нефть снова будут тестировать минимальные значения прошлой недели — 45 — 45,50 долларов за баррель», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 28 июня нефть дешевеет из-за данных API о росте запасов в США. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 9 центов (0,19%) — до $46,56 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI подешевел на $0,17 (0,38%) — до $44,07 за баррель.

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