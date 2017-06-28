Берлин, 28 июня, 2017, 11:28 — ИА Регнум. В понедельник, 26 июня поздно вечером, выступая на коллоквиуме в Берлинском театре, организованном журналом Brigitte, Меркель заявила о том, что «однополый брак должен иметь те же права, что и разнополый».

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Журналист отмечает, что «вопрос о придании легальности гомосексуальным парам поднимался в германском парламенте неоднократно: проект закона об однополых брачных отношениях был внесен в Бундесрат в ноябре 2015 года. С тех пор было предпринято 30 попыток его принять, однако каждый раз большинством голосов проект отклоняли. Теперь инициатива Бундесрата имеет шанс пройти в Бундестаге».

«В Германии, Австрии, Италии, Греции и на Мальте, а также странах Восточной Европы законы по-прежнему не признают однополые матримониальные союзы», — подчеркивает автор.