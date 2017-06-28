Орел, 28 июня, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Обострение конфликта с Роскомнадзором выгодно, прежде всего, создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. На какой-то диалог представители Дурова пойдут, скорее всего, уже после блокировки Telegram. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель совета Орловского регионального отделения «Справедливой России», депутат областной думы, ранее долгое время работавший в сфере телекоммуникаций, Руслан Перелыгин.

TechCrunch Павел Дуров

«Обострение конфликта между Роскомнадзором и Дуровым выгодно последнему. Telegram не самый популярный мессенджер в России, а тут такое противостояние, которое освещается всем пулом СМИ. Это делает мессенджер мегапопулярным», — уверен эксперт.

«Видимо, Роскомнадзор готов договариваться в рамках существующего законодательства и ждет от команды Дурова диалога. Диалог же может появиться только после блокировки Telegram. Думаю, Дуров будет тянуть до последнего, чтобы получить максимальные дивиденды от этого конфликта — в виде новых пользователей», — считает Руслан Перелыгин.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор требует от Telegram, в соответствии с российским законодательством, предоставить информацию о компании-владельце: полное имя компании, страну регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, фактический адрес компании, почтовый адрес, электронный адрес и доменное имя, электронные адреса администратора ресурса и провайдера хостинга, а также описание сервиса. Требования выполнены не были, после чего последовало предупреждение о блокировке.

Накануне, 27 июня, стало известно, что Telegram за сутки переместился с седьмого на первое место по популярности среди бесплатных программ для iPhone. Еще 22 июня мессенджер находился на 15-м месте.