Калининград, 28 июня, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Чемпионат мира по футболу в 2018 году должен стать точкой развития добрососедских российско-польских отношений. Такое мнение высказал известный в Польше педагог, победитель конкурса «Лучший школьный директор-2016» Лех Пшибыльски, находясь в Калининграде с рабочим визитом.

Директора школ из Ольштына и Калининграда — Лех Пшибыльски и Виктория Белякова

«Мы — славянские народы, которые должны находить общие точки развития наших отношений, и такой точкой роста является чемпионат ФИФА. Очень важно уметь слушать и слышать друг друга, ведь спорт и культура всегда вне политики», — сказал Пшибыльски на встрече со школьниками гимназии № 32 г. Калининграда.

Вместе с Лехом Пшибыльским, возглавляющим комплекс общеобразовательных школ в Ольштыне, в Калининград приехал менеджер ФИФА и делегат Польского футбольного союза Роберт Килданович. Калининградских школьников интересовало мнение польского представителя ФИФА о сборной России, которая не вышла из группы в Кубке конфедераций.

«Неплохой старт, но нужно время, чтобы команда сыгралась», — прокомментировал Килданович, отметив главные качества футболиста — «здоровое спортивное упрямство, умение просчитывать замыслы соперников и умение сделать неожиданный нестандартный ход».

«Реализуя разные акции и мероприятия, мы понимаем: у нас много общего. Общие ценности, общая славянская культура, — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор гимназии №32 Виктория Белякова. — Дружеские отношения между сегодняшними школьниками из Калининграда и Ольштына очень важны в наш непростой период времени».

За последние пять лет при поддержке Збигнева Гонтажа и Войцека Андрушкевича из методического центра Ольштына реализовано около 20 разных проектов с калининградской гимназией.