Москва, 28 июня, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Завершение налогового периода показало, что в текущей обстановке инвесторы склонны уходить от российского рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Банк России Рубль

«Примечательно, что 27 июня несмотря на рост цен на нефть на 2% рубль снижался к доллару и к вечеру потерял почти 1%. Причем доллар снижался на глобальном рынке, поэтому курс в паре евро-рубль рос опережающими темпами и достиг отметки 67», — отметил эксперт.

«Здесь главным фактором стало выступление руководителя ЕЦБ Марио Драги, который заявил о завершении периода дефляции в Еврозоне и необходмости свернуть сверхмягкую монетарную политику, что вызвало укрепление евро к доллару на 1.2%», — пояснил Богданов.

По его мнению, «если цены на нефть возобновят снижение, а для этого есть все предпосылки, то можно предположить, что российский рубль начнет активно сдавать позиции против основных валют. В этот раз привлекательность российских облигаций может не помочь».

«Пока ближайшими целями в паре доллар-рубль остаются отметки 60 и 62», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 28 июня официальные курсы Центробанка РФ составляют 58,88 рубля за американскую валюту и 65,95 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 12 и 13 копеек соответственно.

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