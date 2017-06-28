«Рубль выглядит слабо»
Москва, 28 июня, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Завершение налогового периода показало, что в текущей обстановке инвесторы склонны уходить от российского рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.
«Примечательно, что 27 июня несмотря на рост цен на нефть на 2% рубль снижался к доллару и к вечеру потерял почти 1%. Причем доллар снижался на глобальном рынке, поэтому курс в паре евро-рубль рос опережающими темпами и достиг отметки 67», — отметил эксперт.
«Здесь главным фактором стало выступление руководителя ЕЦБ Марио Драги, который заявил о завершении периода дефляции в Еврозоне и необходмости свернуть сверхмягкую монетарную политику, что вызвало укрепление евро к доллару на 1.2%», — пояснил Богданов.
По его мнению, «если цены на нефть возобновят снижение, а для этого есть все предпосылки, то можно предположить, что российский рубль начнет активно сдавать позиции против основных валют. В этот раз привлекательность российских облигаций может не помочь».
«Пока ближайшими целями в паре доллар-рубль остаются отметки 60 и 62», — полагает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, на 28 июня официальные курсы Центробанка РФ составляют 58,88 рубля за американскую валюту и 65,95 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 12 и 13 копеек соответственно.
Читайте также: «Геополитика толкает рубль вниз»