Берлин, 28 июня, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) продолжает терять популярность среди избирателей, пишет 28 июня Berliner Morgenpost.

CDUCSU-Bundestagsfraktion Союз ХДС ХСС

По данным социологического опроса, проведённого исследовательским институтом Forsa, СДПГ продолжает сильно отставать от Союза ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социалистический союз).

Разница между ними составила 17%: 40% респондентов отдали свой голос за Союз ХДС/ХСС, 23% — за СДПГ. С начала июня социал-демократы потеряли 4%.

Напомним, в марте 2017 года социал-демократов отделял от Союза ХДС/ХСС социал-демократов отделял всего один процент (33% против 32%).

Левая партия и партия Зеленых остались на отметке «9%». За Свободную партию Германии (СДП) отдали свой голос 7% респондентов, это ее самый низкий показатель за июнь 2017 года.

Показатели партии «Альтернатива для Германии» остаются неизменными: за нее проголосовали 7% респондентов.

Результаты опроса также показали, что Мартин Шульц продолжает терять доверие и популярность среди избирателей: канцлером его бы выбрали всего 22%, в то время как его главного оппонента Ангелу Меркель — 52%.

Выборы в бундестаг состоятся 24 сентября 2017 года.