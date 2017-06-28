Москва, 28 июня, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Пассажирский Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air, вылетевший из Москвы на кубинский курорт Варадеро, готовится к экстренной посадке в аэропорту Домодедово, сообщают «Вести».

Александр Маркин Перрон международного аэропорта Домодедово

По предварительным данным, причиной экстренной посадки стал отказ одной из систем автоматизации. Уточняется, что вылет рейса был задержан: вместо 2:00 мск самолет улетел в 8:11 мск.

Решение о возвращении в аэропорт вылета принял командир пассажирского самолета после того, как отказала система наддува кабины пилотов.

После приземления самолет будет заменен и пассажиры продолжат полет на кубинский курорт.