Ярославль, 28 июня, 2017, 11:09 — ИА Регнум. В Ярославле создан туристический маршрут «История побед». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо».

Ярославль

Первыми пройдут по турмаршруту морские кадеты ярославской средней школы № 50 имени Валерия Харитонова» из числа воспитанников кадетских классов и представители Ярославского регионального отделения Общероссийского Общественного движения поддержки Флота.

Юным экскурсантам расскажут, как во время Великой Отечественной войны ярославские женщины строили Волжскую набережную, покажут, где собиралось ополчение Минина и Пожарскогого. Также в ходе экскурсии будет звучать информация о роли Ярославля в войне 1812 года.

«Ярославский край — родина героев: Александра Невского, Федора Ушакова, маршала Толбухина, и о каждом мы расскажем. У нашего экскурсовода заготовлены истории о ярославских кошках, которые Ленинград спасли, о князь-пушках, о церкви Михаила Архангела — гарнизонном храме Ярославля», — сказала корреспонденту ИА REGNUM арт-директор НП «Золотое кольцо» Юлия Смук.