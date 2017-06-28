Луганск, 28 июня, 2017, 11:02 — ИА Регнум. В Донбассе четвертые сутки «хлебного перемирия» отмечаются продолжением боевых действий низкой интенсивности. В частности противоборствующие стороны применяют минометы калибров 82 и 120 мм, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Данную информацию 28 июня подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

По данным Народной милиции ДНР, за прошедшие сутки ВС Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня. «Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Всего со стороны ВСУ по территории Республики было выпущено 32 мины калибра 120 мм, 31 мина калибра 82 мм и сделано 32 выстрела из БМП и БТР, также применялось стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Народная милиция ЛНР сообщает, что 27 июня киевские силовики семь раз обстреливали позиции ЛНР в населенных пунктах Первомайск, Калиново, Сокольники, Калиновка и Пришиб. Отмечается, что ВСУ вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

При этом вечером, 27 июня, официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко подтвердил факт захвата киевскими силовиками четверых бойцов ЛНР. «24 июня украинской диверсионной группой из состава Сил специальных операций ВСУ, проникшей на территорию ЛНР, на Бахмутской трассе было совершено нападение на группу военнослужащих подразделения тыла, осуществлявших доставку личному составу продовольствия. В результате нападения двое военнослужащих были зверски убиты. Перед смертью они подверглись жестоким пыткам. Осмотр тел показал, наличие у каждого более десяти ножевых ран», — рассказал Марочко.

Он попросил международные правозащитные организации оказать содействие в освобождении заложников. «Хочу обратиться к международным правозащитным организациям за помощью в возвращении военнослужащих Народной милиции, захваченных киевскими спецслужбами», — сказал Марочко.

По его словам, среди взятых в плен бойцов ЛНР не было военнослужащих российской армии. «Четверо оставшихся в живых военнослужащих Народной милиции были похищены. По имеющейся у нас информации, сейчас они находятся в застенках СБУ. На них оказывается нечеловеческое психологическое и физическое давление. Для того, чтобы они сознались в том, что якобы являются российскими военнослужащими, предпринимаются попытки заставить их оговорить себя, воздействуя на их ближайших родственников. Неустановленные лица звонят родным похищенных солдат по телефону и запугивают, заявляя, что их единственный шанс спасти своих близких — приехать на территорию Украины и публично подтвердить, что захваченные в плен бойцы являются кадровыми военнослужащими российской армии. Соответствующие документы, якобы подтверждающие их российское гражданство, которые надо будет показать зарубежным журналистам, обещают выдать родственникам на месте», — сказал Марочко, добавив, что все захваченные бойцы являются жителями ЛНР.

Он считает, что 26 июня президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном солгал, утверждая, что среди взятых в плен бойцов ЛНР был солдат РФ. «До сегодняшнего дня мы делали все, чтобы урегулировать эту ситуацию без привлечения внимания общественности. По взаимной договоренности по линии волонтерских организаций договорились с украинской стороной об обмене пленными и приняли обоюдное решение не придавать огласке данный процесс. Однако украинская сторона в последний момент отказалась от обмена», — рассказал Марочко.

Кроме того, спикер штаба «АТО» Миронович заявил, что «в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки ни один украинский воин не пострадал». «Оперативная обстановка в районе проведения «АТО» остается сложной», — сказал Миронович.

По его словам, войска ДНР и ЛНР резко нарастили интенсивность обстрелов украинских позиций, доведя число нарушений режима тишины до 31 раза. Подполковник ВСУ отметил, что в Марьинке и Гнутово (Приморское направление) позиции ВСУ подверглись обстрелам из минометов калибра 82 мм. «Уже вечером под гранатометный огонь противника попали опорные пункты сил «АТО» в районе Широкино и Лебединского… Всего на этом направлении вчера было зафиксировано восемь вражеских вооруженных провокаций», — уточнил Миронович.

Он сообщил, что в Авдеевке (Донецкое направление) позиции ВСУ попали под огонь ДНР из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в Каменке — из минометов калибра 82 мм. «Из 120-мм минометов и зенитной установки противник днем бил по укреплениям сил «АТО» вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге», — рассказал Миронович.

В штабе «АТО» также проинформировали, что в районе Кряковки и Новоалександровки (Луганское направление) украинских силовиков накрыло огнем из минометов калибра 120 мм и БМП. Там же, а также вблизи Счастья, Крымского и Троицкого ВС ЛНР «применяли минометы калибра 82 мм». У Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского и Попасной войска ЛНР «били из различных систем пехотного вооружения».

Напомним, 24 июня под Желобком (Луганское направление, Донбасс) солдаты 93-й бригады ВСУ задержали диверсионно-разведывательную группу 4-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ЛНР. По данным штаба «АТО», при задержании командир разведгруппы, гражданин РФ, уроженец г. Кирова и один боец ЛНР были уничтожены в результате сопротивления. Четверо бойцов сдались в плен. Среди них был гражданин РФ, уроженец Алтайского края с. Топчиха Виктор Александрович 1995 г. р. При этом были опубликованы фотографии его паспорта и военного билета. В русской службе Би-би-си уточнили, что задержанным оказался контрактник ВС РФ Виктор Агеев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 июня 2017 года в Донбассе действует режим тишины. Он получил неофициальное название «хлебное перемирие», поскольку введен на время уборки урожая. Несмотря на перемирие, противоборствующие стороны четверные сутки продолжают вести спорадические обстрелы. Ранее, в марте-апреле 2017 года, в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовывали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля.