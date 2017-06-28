Богота, 28 июня, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Колумбийское правительство и Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP) 27 июня официально закрыли страницу полувекового вооруженного конфликта между властями и повстанцами в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в одном из селений в районе города Месетас центрального департамента Мета, одного из регионов, наиболее пострадавших от войны, сообщает Diario Libre.

Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

В церемонии, организованной на территории специального района разоружения и демобилизации, где собрались около 550 бывших партизан, присутствовали президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер FARC-EP Родриго Лондоньо, известный также под псевдонимами «Тимошенко» или «Тимолеон».

"Сегодня, 27 июня, для меня и для колумбийцев очень особенный день, день, который мы никогда не забудем, когда оружие было заменено словом», — заявил президент, получивший за реализацию мирного процесса в Колумбии Нобелевскую премию мира.

Сантос отметил «конец этой абсурдной войны», которая «длилась более пяти десятилетий» и оставила после себя более восьми миллионов пострадавших, в том числе «более 220 тыс. погибших соотечественников».

Завершая свое выступление, президент передал «Тимошенко» винтовку, переделанную в лопату, как символ будущего, и добавил, что стремится к тому, чтобы слово стало его единственным оружием.

«Прощай, оружие, прощай война, поприветствуем мир», — в свою очередь провозгласил «Тимошенко», к которому Сантос обращался по имени Родриго Лондоньо в знак того, что даже имя, используемое во время войны, нужно оставить позади.

«В этот день не заканчивается существование FARC-EP, на самом деле мы заканчиваем только наше вооруженное восстание, длившееся 53 года, однако мы продолжаем существовать как легальное демократическое движение, которое будет развивать свои идеологические, политические, организационные и пропагандистские действия только легальными средства, без оружия и мирным путем», — подчеркнул лидер FARC-EP.

Между тем, Лондоньо все же напомнил о том, что правительство не выполнило своих обязательств по защите общественных лидеров, которые были убиты ультраправыми военизированными группировками.

В заключение церемонии члены FARC-EP выпустили белых бабочек в знак сохранения мира на неопределенный срок, адресуясь к Маурисио Бабилониа, герою романа «Сто лет одиночества» колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса.

На церемонии также присутствовал глава Миссии ООН в Колумбии Жан Арно, который подтвердил, что FARC-EP выполнили свои обязательства по разоружению в рамках мирного соглашения.

Напомним, в ноябре 2016 года после пяти лет переговоров правительство Колумбии и леворадикальная группировка FARC-EP после 53-летнего гражданского конфликта заключили финальное, одобренное на референдуме в Колумбии, мирное соглашение.

В рамках данного соглашения FARC-EP обязались сдать все вооружение и перейти на легальное положении с созданием политической партии и участием в выборах во все избираемые органы страны.

Правительство, в свою очередь, законодательно закрепило за FARC-EP 15 мест в парламенте на время переходного периода и учредило Специальный суд по вопросам мира как механизм амнистирования всех участников конфликта, не совершивших тяжких преступлений.