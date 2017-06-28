Манила, 28 июня, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Правительственные войска Филиппин обнаружили в захваченном террористами городе Марави обезглавленные тела пяти мирных жителей, сообщает 28 июня Reuters.

Defenceforumindia.com Терористы из ИГИЛ (запрещенная в России организация)на улицах филиппинских городов

Военные считают, что число жертв может увеличиться по мере продвижения правительственных войск в Марави.

Всего было найдено 17 тел мирных жителей, ставших жертвами боевиков группировки «Муатэ».

Данная находка служит доказательством зверств боевиков, связанных с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 23 мая боевики из группировки «Муатэ» захватили на Филиппинах город Марави. Правительственные войска блокировали населенный пункт, чтобы препятствовать просачиванию террористов в другие части страны.

Как отмечают эксперты, террористы связаны с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Влияние террористов, ведущих активные боевые действия на территории Ирака и Сирии, может оказаться более значительным, чем предполагалось прежде.