Киев, 28 июня, 2017, 11:12 — ИА Регнум. От вируса Petya пострадали аэропорты в Киеве и Харькове, сообщает 28 июня портал Страна.ua.

(сс) AlexandrVe Гордый самолетик

Согласно сообщению пресс-службы Харьковского международного аэропорта на странице в Facebook, из-за кибератаки регистрация на рейсы в аэропорте совершается «в ручном режиме», остальные службы работают в обычном режиме.

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В столице Украины вирусом оказались заражены компьютеры двух аэропортов — «Борисполь» и «Киев». Так, по словам пресс-секретаря аэропорта «Киев» Галины Богданенко, из-за кибератаки в аэропорту пришлось отключить интернет. В остальном аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

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В «Борисполе» на данный момент не работает официальный сайт и табло с расписанием рейсов, поскольку был поражен вирусом главный сервер аэропорта. В связи с этим, центральное табло с расписанием рейсов обновляется вручную каждые 15 минут, а пассажиров о рейсах оповещают сотрудники аэропорта «в ручном режиме».

Напомним, вирус Petya распространился на Украине 27 июня. От кибератаки пострадали Нацбанк Украины, «Ощадбанк», «Укрэнерго», «Днепроэнерго» и другие объекты. Вирус шифрует файлы пользователей и требует $300 для расшифровки.