Киев, 28 июня, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Коррупцию на Украине тяжело искоренить по той причине, что она является «советским наследием». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью французскому изданию Le Figaro.

Kathrin Möbius Президент Порошенко

«Коррупция (на Украину) пришла из прошлого, из коррупционной советской системы, которая глубоко укоренилась в обществе и в сознании каждого», — говорит глава государства.

При этом Порошенко добавил, что несмотря на гражданскую войну властям Украины удалось добиться «блестящих результатов» в борьбе с коррупцией и в реформах, которые затронули все секторы «экономики и общества».

«Непросто проводить реформы в стране, которая ведет войну, — говорит президент. — Однако это именно то, что мы сумели сделать».

По его словам, властям Украины удалось стабилизировать инфляцию, снизить бюджетный дефицит и восстановить экономический рост.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Францию, где провел встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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