Москва, 28 июня, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Долг регионов снизился на 5,5% относительно аналогичного показателя 2016 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

Долг

«Видим, что долг составил 2,5 трлн рублей. Он, конечно, большой, но снизился на 5,5%, или на 149 млрд рублей. При этом снижается как региональный, так и муниципальный долг», — заявил Силуанов.

Он подчеркнул, что при этом снижается объём дорогих рыночных заимствований субъектами РФ.

«Они сократились на 19,4% или почти на 300 млрд рублей. Их доля в общем объёме долга снизилась на 8,2% и составляет сегодня 47%», — констатировал министр.

По его словам, это наглядные результаты роста экономики — в 2017 году бюджеты регионов исполняются значительно лучше, чем в 2016, и лучше, чем предусмотрено по планам самих же субъектов РФ.

По данным на 1 июня, налоговые и неналоговые доходы регионов увеличились на 9%.