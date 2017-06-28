Москва, 28 июня, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Международная группа ученых проследила динамику движения тектонических плит на Земле в период от 1000 до 520 миллионов лет назад. На основе данного исследования был составлен видеоролик, показывающий эволюцию тектоники Земли, который был опубликован изданием The Conversation.

Redorbit.com Пангея

Ученые использовали целый ряд различных методов для определения того, когда и где континенты двигались, как развивалась жизнь, как менялся климат с течением времени и как формировалась земля.

На видео показано, как менялся внешний облик планеты в течение миллионов лет. Для сравнения представлена и современная карта.

Ученые основывали свои выводы на изучении окаменелостей, которые были собранына Мадагаскаре, в Эфиопии и западных районах Бразилии.

Сообщается также, что исследования позволят специалистам определить степень влияния движения плит на климат Земли и состояние биосферы.