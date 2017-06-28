Ташкент, 28 июня, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Видеоселекторное совещание под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось 27 июня в Ташкенте, сообщает 28 июня пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

В нем приняли участие премьер-министр страны и его заместители, государственные советники президента, руководители министерств и ведомств, хозяйственных объединений, фермеры.

На совещании рассмотрено исполнение экспортных программ в первом полугодии 2017 года, результативность мер, принимаемых для реализации местной продукции на новых зарубежных рынках, для дальнейшей поддержки экспортной деятельности субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, расширения экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции.

«Мирзиёев особо отметил, что в настоящее время одним из важнейших факторов сохранения и укрепления тенденции устойчивого роста высокими темпами экономики Узбекистана является неуклонное повышение экспортного потенциала ее отраслей и регионов страны, конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках», — говорится в сообщении.

В этой связи указано на несоответствие занимаемой должности председателю правления холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг» (Узпродтоварыхолдинг) и генеральному директору акционерного общества «Узагроэкспорт».

"Заместителю премьер-министра Улугбеку Розукулову и министру внешней торговли Эльеру Ганиеву указано на имеющиеся недостатки и даны конкретные поручения по их устранению», — отмечает пресс-служба главы государства.

Президент Узбекистана также подверг строгой критике работу руководителей компании «Узкурилишматериаллари» (Узстройматериалы), АО «Узбекенгилсаноат» (Узлегпром), ассоциации «Узбекчармпойабзали». Главам этих организаций объявлены выговоры, на них возложены задачи по устранению недостатков в организации экспорта продукции и обеспечению роста объемов экспорта.

Кроме того, строго предупреждены руководители Ташкентской, Джизакской и Андижанской областей, а также ряда районов, допустившие медлительность в вопросе организации экспорта выращенной в стране плодоовощной продукции.

В целях обеспечения системной работы по укреплению и расширению позиций местных производителей на традиционных внешних рынках и освоению новых руководителям комплексов Кабмина, отраслей и регионов поручено разработать стратегию экспорта по каждой отрасли и региону.

На совещании обсуждены вопросы создания современной инфраструктуры для эффективной деятельности на внешних рынках, дальнейшей активизации работы торговых домов и логистических центров, организованных предприятиями и организациями Узбекистана в зарубежных странах, совершенствования деятельности посольств по торгово-экономическому сотрудничеству, намечены соответствующие задачи.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан и Россия работают над созданием «зеленого коридора» для экспорта узбекских овощей и фруктов на российский рынок.