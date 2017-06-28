Легендарный Царицынский радиорынок, безусловно, можно назвать столичным долгожителем. Рынок открылся в 1994 году в шаговой доступности от метро «Царицыно». Особую популярность рынок получил в 90-е годы, когда сюда съезжались со всей Москвы и области за заветными мобильными телефонами, компьютерами и прочей техникой. В те годы Царицынский радиорынок по ассортименту и популярности мог конкурировать разве что с не менее легендарной «Горбушкой». Стоит отметить, что за всё время своего существования рынок приобрёл также сомнительную славу из-за большого количества контрафактного и краденого товара. А из-за работающих там нелегалов место считалось ещё и небезопасным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Разбитые ноутбуки

Дарья Антонова ИА REGNUM Разбитые ноутбуки

Дарья Антонова ИА REGNUM Радиорынок разорили буквально за сутки

Дарья Антонова ИА REGNUM Владелец торговой точки Царицынского радиорынка

Территория, которую последние 26 лет по договору аренды занимал рынок, принадлежит «Российским железным дорогам». Те, в свою очередь, долгие годы пытались выселить арендаторов и освободить земельный участок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Царицынский радиорынок во время сноса

Ещё в 2011 году тогдашний префект ЮАО Георгий Смолеевский о судьбе Царицынского радиорынка заявил: «Вопрос серьезный, так как межпутье — это особо охраняемая зона, в ней никакой торговли быть не может».

Судебные разбирательства так и продолжались годами, но неожиданно 2 декабря на рынке появились приставы вместе с сотрудниками ОМОН и сообщили арендаторам, что в течение суток им необходимо освободить помещения.

Дарья Антонова ИА REGNUM На рынке уже отключили электроэнергию

Дарья Антонова ИА REGNUM Царицынский радиорынок во время сноса

Дарья Антонова ИА REGNUM Территория рынка по решению суда перешла РЖД

Дарья Антонова ИА REGNUM На месте рынка осталась разруха

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM арендаторы рассказали:

«Объявили вообще давно, все сидели как на пороховой бочке. Администрация подвела, конечно. Ждали, и на этом каждый грел свою руку, тянули. А тут город пришёл и сказал: «Всё, сегодня и не иначе». Вчера вечером уже пришли мародёры, хоть бы заранее сказали, реально люди не успевают всё вывезти».

Для нас это не стало новостью, с 2005 года всё пугали. Мы ждали, но думали, что хотя бы до Нового года дадут доработать. Вчера до 2 часов ночи собирал все товары, к счастью, успел всё вывезти.

Дарья Антонова ИА REGNUM На Царицынском радиорынке сейчас оживлённо, несмотря на снос

Дарья Антонова ИА REGNUM В поисках уцелевших товаров

Дарья Антонова ИА REGNUM Ходить приходится по уже разбитой технике

Дарья Антонова ИА REGNUM Горы товаров валяются под ногами

В настоящее время на радиорынке продолжают орудовать мародёры, а владельцы павильонов пытаются спасти то, что ещё осталось. У входа хоть и выставлено ограждение, но до сих пор на территорию может пройти любой желающий. Немногочисленные сотрудники полиции патрулируют рынок, но остановить творящийся беспредел не в силах, вокруг разруха. Только сегодня начался сам снос павильонов, пока что работает лишь один экскаватор.

«Это ещё никто не сносил, всё, что сейчас вы видите, — дело рук мародёров. Пришли люди с ломами, топорами, вчера крушили всё, выламывали всё, что можно сдать».

Дарья Антонова ИА REGNUM Экскаватор сносит павильон

Дарья Антонова ИА REGNUM Царицынский радиорынок во время сноса

Дарья Антонова ИА REGNUM Владелец павильона пытается спасти товар

Дарья Антонова ИА REGNUM Владелец павильона пытается спасти товар

Дарья Антонова ИА REGNUM Царицынский радиорынок во время сноса

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник рынка разгребает завалы

Дарья Антонова ИА REGNUM Люди ходят по рынку с большими сумками

Напомним, массовый снос торговых павильонов, который тут же окрестили «Ночью длинных ковшей», в Москве прошел в 2016-м. Тогда в столице одновременно демонтировали 97 самостроев.