Ярославль, 28 июня, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Ярославская областная дума утвердила поправки врио губернатора в региональный закон «Об административных правонарушениях». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной думе.

Ярославская областная дума

Теперь чиновники имеют право составлять протоколы по нескольким статьям: «нарушение тишины и покоя граждан в ночное время», «несоблюдение требований по защите детей от факторов, негативно влияющих на их развитие», «приставание к гражданам», «отправление естественных надобностей в общественных местах», «нарушение требований общественной безопасности и общественного порядка при содержании домашних животных», «нарушение порядка размещения наружной информации», «нарушение порядка проведения культурно-зрелищных, спортивных или иных мероприятий», а также не предоставление информации областной Общественной палате и нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг.

Особенно удивляют статьи «нарушение тишины и покоя граждан в ночное время», «приставание к гражданам», «отправление естественных надобностей в общественных местах» — этим всегда занималась полиция и очень трудно себе представить чиновника, выполняющие ее функции

«Правительство области получило эти функции, а затем собирается передать их полиции. Дело в том, что уже несколько лет полицейские не обязаны составлять протоколы на нарушение тишины или отправление естественных надобностей в общественных местах. Сотрудники полиции выезжают на место правонарушения, собирают материалы и передают их представителям городских властей, которые имеют право выписывать штрафы. Чтобы иметь право выписывать штрафы, полиция должна заключить договор с региональной властью, но она не обладает правом выписывать протоколы. Вот для того, чтобы полицейские получили право выписывать штрафы и надо наделить им сначала правительство Ярославской области», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами области, органами местного самоуправления Галина Малкова.

Депутаты приняли предложение врио губернатора и одобрили поправки.

Одна из важных поправок законопроекта — взыскание штрафов за неправильную парковку на детских и спортивных площадках, газонах. За это будет наказание на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц — от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. Протоколы смогут составлять сотрудники областной инспекции административно-технического надзора.

Коммунист Эльхан Мардалиев встал на защиту неправильно паркующихся ярославцев. Он сказал, что усиление ответственности нужно совмещать с обустройством дополнительных парковочных мест. Депутат от «Единой России» Василий Бобков высказал опасения, что принимаемые решения могут негативно влиять на бизнес.

Чиновники, которые смогут выписывать штрафы, представляют департаменты общественных связей, региональной безопасности, информатизации и связи, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, управления по социальной и демографической политике, инспекции административно-технического надзора Ярославской области. Причем это не только первые лица департаментов, но и даже рядовые специалисты отдела.

«Я не считаю, что чиновники компетентны в данных вопросах. Они могут ошибаться, поскольку никогда этими статьями не занимались. Смогут ли они определить, нарушал человек режим тишины или нет? Будет присутствовать субъективный фактор. Такие функции надо оставлять за полицией», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Яроблдумы, председатель регионального отделения ЛДПР Андрей Потапов.

«Предполагаю, что возможны злоупотребления. И потом, если на чиновников возложили дополнительные обязанности, то значит надо будет найти дополнительное финансирование. А это лишние расходы, и они могут не оправдать полученных штрафных денег. К тому же, если чиновники будет заниматься штрафами, то его может не хватить на исполнение других своих обязанностей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Яроблдумы, председатель регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.