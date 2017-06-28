До 11,9 млрд рублей выросли долги по налогам в Калужской области
Калуга, 28 июня, 2017, 11:05 — ИА Регнум. До 11,7 млрд рублей увеличились по состоянию на 1 июня 2017 года долги по налогам в Калужской области. В 2016 году размер задолженности составлял 7,9 млрд рублей. Об этом 28 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Юлия Иконникова.
Она также отметила, что ежегодно отмечают рост преступлений в налоговой сфере. Так, если в 2015 году на территории области выявлено 26 преступлений, то в 2016 году уже почти в три раза больше — 64. В 1 квартале 2017 года зарегистрировали 17 таких преступлений.
Порядка 70% налоговых преступлений связано с изготовлением, сбытом и использованием поддельных акцизных марок и знаков соответствия. Более 20% преступлений связаны с уклонением от уплаты налогов и сборов. В 2016 году удалось возместить почти 80% от общей суммы причиненного ущерба — 82,5 млн рублей, в 2017 году — 70% (68 млн рублей).
Прокуратурой области и налоговыми органами в 2016 годы были предъявлены в суд иски на общую сумму свыше 640 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе возбуждены уголовные дела в отношении 70-летнего генерального директора коммерческой организации из Калуги и 40-летнего генерального директора коммерческой организации города Людиново. Их подозревают в сокрытии денежных средств и неуплате налогов: сумма недоимки составляет 7 млн и 30 млн рублей соответственно.