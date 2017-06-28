Пермь, 28 июня, 2017, 10:46 — ИА Регнум. В Пермском крае директор и бухгалтер предприятия и их соучастник стали фигурантами уголовного дела, связанного с многомиллионным ущербом из-за уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре, злоумышленники уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 19,5 млн рублей. Кроме того, в налоговые органы были представлены фиктивные документы, в результате чего незаконно получено более 4 млн рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

Anton Starikov Деньги

Следствием и судом установлено, что в 2002—2006 годах один из фигурантов, обладающий знаниями в области нефтегазовых технологий, создал несколько организаций, которые стали заниматься проектированием, изготовлением, вводом в эксплуатацию и сервисным обслуживанием нестандартного оборудования для нефтегазовой промышленности. Для обеспечения успешной предпринимательской деятельности он подыскал среди своего близкого окружения специалиста, имеющего знания в области нефтегазовых технологий и навыки руководителя в коммерческой деятельности, и свою знакомую, обладающую познаниями бухгалтерского и налогового учётов. Совместно они осуществляли деятельность по продвижению своей продукции в нефтегазовой отрасли.

Предприниматель создавал и регистрировал по всей территории Пермского края фирмы-однодневки, через которые впоследствии и обналичивались денежные средства промышленного предприятия.

«В процессе своей работы соучастники получили информацию о противоправных схемах уклонения от уплаты налогов. После этого они вступили в преступный сговор на уклонение от уплаты налогов и хищение бюджетных средств путем мошенничества, в составе группы лиц по предварительному сговору. Реализуя свой преступный умысел, с января 2012 года по январь 2014 года в городе Перми путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, они уклонились от его уплаты в сумме более 19,5 млн рублей, и путем обмана похитили из федерального бюджета денежные средства в сумме более 4,2 млн рублей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

В ведомстве также отметили, что для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество злоумышленников (автомашины, квартиры, земельные участки, доли уставных капиталов в юридических лицах) стоимостью более 9,3 млн рублей.

Приговором суда виновным мужчинам назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы и штрафа 400 тысяч рублей, каждому, женщине — три годам лишения свободы и штраф 300 тысяч рублей. Все осуждённые будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Также судом, с учетом частичного возмещения ущерба, причинённого преступлением, удовлетворен иск региональной ИФНС о взыскании с виновных более 19 млн рублей.

Стоит отметить, что по делу проходил ещё один участник. Но он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и его дела рассмотрено ране в особом порядке. Он признан виновным по двум статьям УК РФ: в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и пособничестве в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Этот соучастник приговорён к пяти годам лишения свободы условно со штрафом 300 тысяч рублей.