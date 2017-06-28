Ташкент, 28 июня, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил список предприятий, которые не подлежат приватизации, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на представителя пресс-службы президента Узбекистана.

Ung.uz Бухарский НПЗ, НХК «Узбекнефтегаз»

В списке фигурируют 61 предприятие, в основном из числа работающих в горно-металлургической и нефтегазовой отраслях.

В перечень вошли ГУП «Навоийский горно-металлургический комбинат» — крупнейший производитель золота и урана, АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» — единственный производитель меди, АО «Узбекский металлургический комбинат» — черная металлургия, НХК «Узбекнефтегаз», АО «Узбекэнерго» и другие.

В списке также Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана, Народный банк, национальная авиакомпания «Узбекситан хаво йуллари» (Узбекские авиалинии), все аэропорты, национальный оператор связи АО «Узбектелеком».

Также утвержден перечень из 341 объекта государственной собственности, приватизация которых осуществляется исключительно решениями президента и правительства Узбекистана.

В нем несколько химических и цементных заводов, страховые компании и коммерческие банки, предприятия на территории России: АО «Московско-Узбекский гостинично-коммерческий центр», АО «Инвестстрой» и «Тюмендорстрой».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021 годы, которая включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.