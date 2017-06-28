Берлин, 28 июня, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Более миллиона телефонных разговоров было прослушано в Берлине в 2016 году, сообщает 28 июня Berliner Morgenpost.

Img-s2.onedio.com Прослушка

Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада о прослушке, опубликованного 27 июня сенатом Берлина.

Согласно официальной статистике, в 2016 году было прослушано около миллиона телефонных разговоров, что на 300 тыс. меньше, чем в 2015 году.

Выяснилось, что террориста Аниса Амри, въехавшего 19 декабря в рождественскую ярмарку в центре Берлина и виновного в смерти 12 человек, спецслужбы прослушивали в начале ноября 2016 года.

Тогда стало известно, что Амри — профессиональный наркоторговец и представляет опасность немецкому обществу. Он мог быть схвачен местной полицией, добавляет издание.

Однако сообщение об этом появилось только в январе 2017 года, уже после совершения теракта. Причем датирован он был задним числом на первое ноября.

Сотрудники следственного комитета займуться расследованием этой ситуации в начале июля 2017 года.

Эксперт по внутренней политике от Христианско-демократического союза (ХДС) Буркард Дреггер предупреждает о том, что в связи с данной информацией, репутация берлинской полиции может «значительно пострадать».