Орел, 28 июня, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Орловская область находится в числе лидеров среди 69 субъектов РФ по реализации региональных программ переселения из аварийного жилищного фонда — об этом несколько недель назад заявили власти Орловской области, комментируя ситуацию с расселением в регионе. Впрочем, судя по данным, которые привели 27 июня на коллегии в прокуратуре области, в этой сфере в регионе все совсем не так гладко, как пытаются представить чиновники.

Марина Каширская ИА REGNUM Аварийный дом

В этот раз коллегия в прокуратуре была посвящена результатам проверки законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, а также осуществлении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Согласно данным, озвученным на заседании, в рамках реализации программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда», действующей с 2013 года, из аварийного жилья должны быть расселены 1 тыс. 881 человек. В 2017 году предстоит расселить 74 человека из 46 помещений, расположенных в аварийных домах на территории городов Орла и Ливны, а также Верховского района.

Прокуратурой уже внесено 115 представлений, 17 исков направлено в суды, в пяти случаях материалы проверок направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. В числе нарушений, которые фиксируются прокурорами, — предоставление гражданам, переезжающим из аварийных домов, жилья ненадлежащего качества. Кроме того, чиновники далеко не всегда исполняют свои обязанности по учету жилищного фонда и его обследованию, нарушается и порядок признания домов аварийными и подлежащими сносу.

Судя по прокурорской практике, нередки и случаи, когда жители аварийных домов получали новое жилье только после вмешательства надзорных органов. Так, в прокуратуру обратилась жительница Болхова. Дом, в котором она жила, был признан аварийным и подлежащим сносу, однако женщине новое жилье администрация не предоставила. Квартиру она получила только по решению суда. Аналогичная ситуация — и в городе Ливны: два дома были признаны аварийными и подлежащими сносу, однако жители новые квартиры до сих пор не получили. Прокуратура внесла главе администрации города представление.

В поселке Жудерский Хотынецкого района два жилых дома включили в программу расселения. Администрация заключила договор с подрядчиком на строительство новых квартир для переселенцев. Однако процесс существенно затянулся: дома должны были быть расселены в декабре 2015 года, дом, по договору, должен был быть сдан в феврале 2016-го, а фактически разрешение на ввод его в эксплуатацию было получено лишь в марте.

В Орле чиновники тоже не могут справиться с подрядчиками: в одном из домов по улице Раздольной должны были быть установлены электроподъемники для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подрядчик этого не сделал, несмотря на это администрация Орла выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дома. В этом доме квартиру получила семья с ребенком-инвалидом ( ИА REGNUM писало об этой истории), мальчик не мог выйти из дома и фактически сидел взаперти. Устройства все же установили — через год, также после вмешательства прокуратуры и решения суда.

Нарушения выявляются и при капремонте. Так, в Малоархангельском районе чиновники отказались ремонтировать жилье для сироты, а в Верховском администрация района задолжала по строке «капремонт» за муниципальные квартиры 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на действия властей Орла на «Прямую линию» с Владимиром Путиным, которая состоялась 15, пожаловались жители дома по ул. 1-я Курская. На самой «Прямой линии» вопрос не прозвучал, зато за день до этого ролик показал «Первый канал».

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Реакция последовала незамедлительно: с жителями дома встретился на тот момент глава администрации города Андрей Усиков (с 22 июня он покинул должность, пойдя на повышение) и дал обещание, что работы по расселению дома начнутся в этом году.