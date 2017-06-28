Донецк, 28 июня, 2017, 11:00 — ИА Регнум. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили семь раз режим тишины. Под обстрел украинских силовиков попал Первомайск, пгт Калиново, села Сокольники, Калиновка, Пришиб.

Militaryreview.su Украинская Мста-Б в зоне АТО

При обстреле ВСУ использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, стрелковое оружие.

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Также украинские спецслужбы пытались ликвидировать двух офицеров ВСУ, перешедших в середине июня 2017 года на сторону ЛНР. Диверсанты атаковали автомобиль военнослужащих, оба офицера получили ранения, однако их здоровью на данный момент ничего не угрожает.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 21 раз. Под огнем оказались 13 населенных пунктов.

Штаб «АТО» зафиксировал 31 случай обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Гнутово, Павлополя, Марьинки, Широкино, Лебединского.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Луганского, Каменки, Верхнеторецкого, Желтого, Кряковки, Новоалександровки, Счастья, Крымского, Троицкого, Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского, Попасной.

Напомним, гражданская война идет на Украине с 2014 года. Киев начал наступление на территорию ДНР и ЛНР после обретения последними независимости по результатам референдума 11 мая 2014 года.

Хотя страны Запада и США активно поддерживают ВСУ военными инструкторами, снаряжением и оружием, ополченцы продолжают держать линию обороны. При этом в республиках продолжает строиться государственная жизнь, независимая от экономических и политических связей с Украиной.