Рязань, 28 июня, 2017, 10:23 — ИА Регнум. В Рязанской области вновь найдены нарушения, допущенные при строительстве домов для переселения людей из аварийного и ветхого жилья. На этот раз активисты регионального отделения ОНФ сообщили о проблемах в поселке Зеркальные Пруды Сараевского района. При проверке информации, поступившей от жильцов, оказалось, что состояние домов чуть ли не хуже состояния тех, из которых переехали люди. Глава региона Николай Любимов уже поручил предоставить справку по всем проблемным домам.

Рязань

Как сообщает пресс-служба ОНФ, жители заявили о том, что дома должны были сдать к 1 мая 2017 года. Однако уж в феврале 2017 года их заставили подписать акты передачи жилых помещений. При этом на одну из жительниц, которая отказалась подписывать документы, администрация подала в суд. Теперь дома обещают привести в порядок к 1 августа.

Само состояние домов ужаснуло активистов. По данным пресс-службы, дома построены из газосиликатных блоков. Под скатами крыши нет подшивки, а вода с крыши стекает и разрушает штукатурку. Кроме того, зимой часть кровли обвалилась из-за снега.

«До сих пор у дверей стоят деревянные строительные крыльца без ограждений, которые небезопасны для использования. Отмостка вокруг некоторых домов начала разрушаться. Во многих домах краны для воды расположены не над раковинами — их надо переносить. Двери и окна местами перекошены. Между полом и плинтусом — щель толщиной в палец. Проводка в дома протянута через блоки и пенопласт без специальной изоляции, что может вызвать возгорание при ее повреждении. Батареи газового отопления состоят из небольшого количества секций», — описывают состояние домов активисты.

При этом на дома потратили более 40 млн рублей, а каждый квадратный метр обошелся администрации в 31,5 тыс. рублей. Сейчас власти готовят исковое заявление в суд на подрядчиков. Общественники планируют обратиться в Минстрой, прокуратуру и правительство области.

Отметим, что временно исполняющий обязанности главы региона Николай Любимов уже отреагировал на информацию. 27 июня он поручил министру строительного комплекса Рязанской области Вячеславу Меньшову «подготовить и представить справку по всем проблемным объектам строительства на территории региона, в том числе касающимся переселения граждан из аварийного жилья», сообщает пресс-служба областного правительства.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2017 года активисты ОНФ сообщили о найденных нарушениях в домах для переселенцев в селе Ольховатка Александро-Невского района. Дом был сдан в 2014 году. Первые жильцы заехали в него еще в 2015 году. Сейчас тут живут 20 семей. Однако, по данным активистов, новоселье не принесло счастья жильцам — сразу после того, как туда заселились жильцы, треснули унитазы и вышли из строя газовые котлы. Заменить их оказалось нечем — газовое оборудование, которое установили в доме, снято с выпуска. Тогда температура в квартирах держалась на уровне 16−20 градусов, а вокруг окон уже начала образовываться плесень.

Активистов также заинтересовала цена квадратного метра в домах с такими нарушениями. Оказалось, что администрация заплатила по 31 тысяче за один квадратный метр. При этом на сайте объявлений средняя цена — 13 тысяч рублей.

К слову, в 2016 году бывший губернатор региона Олег Ковалев уже поручал провести поверку у состояния жилья, построенного в рамках программы по переселению граждан из аварийного фонда.

«Мы хорошо работаем, в том числе по выполнению сроков и по качеству построенных новых домов. При этом у строителей существует гарантия качества на определенный срок. И провести проверки состояния построенного жилья необходимо, пока сохраняются гарантийные сроки», — подчеркнул тогда Олег Ковалев.

В марте 2017 года Рязанская область отчиталась о завершении программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, признанного аварийным до 2012 года.

Всего за время работы программы из аварийных домов были переселены 6,5 тысячи жителей. Расселено 108 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Для переселенцев построен 221 многоквартирный дом.

«Нарушений в расходовании средств, а также в реализации самих мероприятий адресной программы, не выявлено», — сообщили тогда в пресс-службе областного правительства.