Москва, 28 июня, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Если сборная Украины по футболу откажется от участия в чемпионате мира (ЧМ) в 2018 г. в России, то мировое первенство не потеряет в зрелищности. Об этом сообщил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян в интервью газете «Известия».

Символика Чемпионата мира по футболу 2018

"ЧМ в нашей стране совершенно точно обойдется без участия сборной Украины, — заявил Симонян. — Украинской стороне могу лишь ответить фразой, которую когда-то сказал Наполеон: «От великого до смешного — один шаг».

Напомним, что на Украине местные политики активно обсуждают вопрос о возможном отказе футбольной сборной страны от участия в финальной части ЧМ-2018 в России.

После шести отборочных матчей ЧМ-2018 в группе I сборная Украины пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. Первое место в группе делят команды Хорватии и Исландии, у которых по 13 баллов. На третьем месте расположилась Турция (11 очков).