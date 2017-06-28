Тюмень, 28 июня, 2017, 10:37 — ИА Регнум. В ИК-2 Тюменской области 25 июня погиб молодой заключенный. Предполагают самоубийство, заявил местный правозащитник Владимир Осечкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ErikaWittlieb Тюрьма

Заключенным, который покончил с собой в ИК-2, по сведениям Осечкина, является 20-летний гражданин Украины Станислав Труняков, осужденный в феврале 2017 года на восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за провоз из Новосибирска в Сургут для сбыта более килограмма синтетических наркотиков

Владимир Осечкин утверждает, что в ИК-2 Трунякова обложили данью. «Стас рос в семье без отца, растили его мама и бабушка. Сначала бандиты потребовали у него и его семьи 50 000 рублей, которые на свободе собирали «всем миром» — друзья и родственники залезли в долги, но за безопасность Стаса выплатили деньги. Но «пресс» не прекратился. Станислава заставляли делать массаж так называемым смотрящим, носить чай и кофе, убирать и стирать чужие вещи, его использовали 20 часов в сутки, не давая толком спать и есть. Бандитам 50 тысяч показалось мало и они потребовали больше. Стас понимал, что денег уже нет и быть не может в семье. Видимо, понимал и то, что ему сидеть ещё семь лет и вгонять в долги семью нельзя. Он обратился к администрации ИК с просьбой защитить его».

Далее правозащитник утверждает, что Трунякову было отказано в защите. И молодому заключенному не оставалось иного выхода, как уйти из жизни.

Также Владимир Осечкин заявил о фактах коррупции, вымогательства и бездействия, которые, по его словам, и привели к смерти осуждённого. Соответствующее заявление он отправил директору ФСИН России Геннадию Корниенко и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

«В ИК-2 длительное время действует организованное преступное сообщество, целью которого является вымогательство денежных средств у родственников осуждённых, при этом часть денежных средств ОПС направляет на подкуп должностных лиц, проверяющих и на «ремонт ИК», при этом выделенные на проведение строительных и ремонтных работ бюджетные средства расхищаются», — сообщает в своём заявлении правозащитник.

Пресс-службы УФСИН и СУ СКР по Тюменской области подтверждают факт самоубийства заключенного и сообщают о проверках обстоятельств ЧП. Комментариев по поводу заявления правозащитника в управлении ФСИН получить пока не удалось.